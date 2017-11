Afganistanis kasvatatakse tänavu oopiumimooni ehk unimagunat 328 000 hektaril. Võrdluseks: sealsete moonipõldude kogupindala on märgatavalt suurem kui meie Saaremaa.

Võrreldes eelmise aastaga on moonipõldude all tänavu koguni 87% suurem ala, seisab ÜRO narko- ja kuritegevusameti (UNODC) värskes raportis. Oopiumi kogutoodang ulatub käesoleval aastal rekordilise 9000 tonnini ning see annab moonikasvatajatele ümmarguselt 1,4 miljardit dollarit tulu. Oopium on teatavasti heroiini valmistamise põhilähteaine.

Moonipõllul. (AFP /Scanpix)

Kõige rohkem kasvatatakse oopiumimooni Afganistani lõunaosas Helmandi provintsis, kus põllud annavad 2–3 saaki aastas.