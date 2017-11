2017. aasta alguses ennustasid mitmed selgeltnägijad, et kuke aastal langevad maskid, purunevad mitmed armusuhted ja on palju petmist, sest kukk ise on jõhkralt riiukas ja avameelne. Nii ka läks, sest tänavu lõpetasid skandaalide saatel oma suhte mitmed armastajapaarid.

“Päris suurtel ettevõtetel ja päris tuntud ja lugupeetud inimestel see aasta on avalikustamise aasta, sest kukk on sel aastal jõhkralt avameelne,” ennustas Feng Shui koolitaja Siret Seeder.

"Samamoodi nagu läks järsult Rõivas ära, lähevad ka väga paljud teised, väga palju tulevad uued peale. Väga palju on lahkuminekuid, sest kukk on riiukas ja tulevad tülid väga väikestest asjadest," rääkis toona Marilyn Kerro.