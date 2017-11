Kaks ja pool päeva pärast seda, kui sõjavägi võttis võimu staažikalt riigijuhilt Robert Mugabelt, kestab riigis olukord, mida The Guardian poliitiliseks paigalseisuks nimetab.

Läbirääkimistesse on kaasatud nii kõrgemad kirikujuhid kui ka Lõuna-Aafrika saadikud. Kõnelusi Mugabega vahendab katoliku preester Fidelis Mukonori. Läbirääkimised koduarestis viibiva Mugebega lõppenud ka täna tulutult. Kuulduste kohaselt osutab 37 aastat võimul olnud mees endiselt vastupanu ettepanekule ametist taanduda.

The Guardiani andmeil on poliitilise segaduse tõttu pealinna tänavail tunda pinget, kuid olukord on siiski rahulik. Sõjaväge on näha nii lennujaamas kui valitsushoones.

(AFP / Scanpix)

Sõjaväe poolt võimu ülevõtmist on tervitanud paljud kohalikud.