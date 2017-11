Kui muidu on Tanel Padar ja Ott Sepp need, kes Gruusias ekstreemsusi on otsinud, siis täna otsustavad sportliku väljakutse kasuks hoopis Sepo Seeman ja Ago Anderson. Kanal 2s läheb lahti adrenaliinirohke kihutamine mööda legendaarset Rustavi ringrada.

Tbilisist 20 kilomeetri kaugusel asuv Rustavi ringrada on viimane Nõukogude Liidus rajatud suurtest ringradadest. Tänaseks renoveeritud ringrajale suunduvadki nüüd võistlejad, keda seal ootavad ees petlikult uunikumide välimusega masinad, mille sees peituvad tegelikult võimsad mootorid.

„Mida ma siin teen praegu?“ seab Ago Anderson tänase väljakutse kahtluse alla veel enne, kui see alatagi on jõudnud. Üks asi on ähvardav mootorimüra, aga nagu selgub, on juba autosse sisse istumine vaevaline, väljatulek aga veelgi keerulisem. „Mul ei ole mingit tunnet, et ma tahaksin sinna minna,“ ei näita suurt elevust välja ka Tanel Padar. Ainsana neljast mehest on lausa joovastuses Ott Sepp, kelle jaoks võidukihutamine osutub parimaks elamuseks, mida ette kujutada saab.

Üks neljast mehest otsustabki täna kaaslastele vimka visata ja saadab enda asemel rajale kihutama hoopis kohaliku motosportlase. Kes see on, selgub juba täna kell 21:30 Kanal 2s!