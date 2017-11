Nimetrendid on muutuvad, kuid üldiselt tajuvad inimesed ikka ka ise, mida sobib lapsele nimeks panna, mida mitte. Ometigi on meie seas ka selliseid vanemaid, kes maimukesele väga eripärase nime mõne kuulsa brändi või ajaloolise isiku järgi tahtnud panna. Et asi päris ogaraks ei läheks, siis on mõned riigid osade nimed kasutamise suisa keelustanud.

9gag.com on kogunud kokku 60 nime, mis maailma erinevates osades keelatud on. Kas nende seas on ka mõni, midagi isegi oma lapsele nimeks panna kaaluksid?

PRANTSUSMAA