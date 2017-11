Justiitsminister Urmas Reinsalu viibib 16.-17. novembril Washingtonis, kus kohtuvad Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Eesti ja Ameerika Ühendriikide justiits- ja siseministrid. Läbivate teemadena on erinevatel kohtumisel arutluse all koostöö võitluses terrorismi, küberkuritegevuse ja narkokaubanduse vastu.



Reedel, 17. novembril toimub ametlik ELi ja USA justiits- ja siseministrite kohtumine, kus ELi esindab eesistujariik Eesti. Kohtumise peateemaks on koostöö terrorismivastases võitluses, täpsemalt keskendutakse infovahetust, küberkuritegevust, e-tõendeid ja narkokaubandust puudutavatele teemadele. Kohtumise justiitsvaldkonna poolne võõrustaja on USA justiitsminister Jefferson "Jeff" Sessions.



Enne reedest ametlikku justiits- ja siseministrite nõupidamist arutab justiitsminister Urmas Reinsalu neljapäeval kahepoolsete kohtumiste raames koostööküsimusi USA esindajatekoja õiguskomitee esimehe Robert "Bob" Goodlatte’iga, seejärel Senati õiguskomitee esimehe Charles "Chuck" Grassleyga ning peab neljapäeva pärastlõunal George Washingtoni ülikoolis avaliku loengu kriminaalõigusest küberruumis.



„Justiitsvaldkonnas on Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostöö olnud viimastel aastatel väga praktiline ja tulemuslik, sealhulgas on häid näiteid tuua ka Eestist. Ühe suurima töövõiduna võib kindlasti tuua nn kummituskliki juhtumi, kus tänu õiguskaitseorganite heale koostööle suudeti tabada ja süüdi mõista miljoneid arvuteid endale raha teenima pannud häkkerid,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Kahepoolsetel kohtumistel sooviksingi USA kolleegidega rääkida eelkõige väga praktilistest koostöövõimalustest, millest oleks abi rahvusvahelistes kriminaalmenetlustes, näiteks teemadest, mis puudutavad kriminaalõigust küberruumis ning e-tõendite jagamist ja tunnustamist.“



Justiits- ja siseküsimuste nõukogu on ainuke regulaarne ELi Nõukogu eesistumise ministrite taseme formaat, kus kohtumised toimuvad ka Ameerika Ühendriikides. Tegu on teise ELi Nõukogu eesistuja ja Ameerika Ühendriikide vahelise kohtumisega Eesti eesistumise ajal, eelmine kohtumine leidis aset juunis Maltal.