2004. aastal lasi Toe Tag välja oma uue albumi Legendaarne. Selle albumi peal on kokku 18 muusikalugu. Plaadi pealt said hittideks "Deja Vu", "Legendaarne" ja "Pankrot". Lugu "Legendaarne" sai 2004. aasta Raadio 2 Aastahiti valimisel 2. koha, kus kaotas Nexuse laulule "Hingetuna". Üritusel andis G-Enka sellepärast peksa Nexuse mänedžerile Peter Rossile. 2005. aastal jõudis G-Enka, Revo ja Paul Oja lugu "Pankrot" Eesti muusikaedetabelitesse, seda mängiti isegi Euroopa MTV-s.

2006. aastal lasi A-Rühm välja oma albumi "Leegion", kus on 23 lugu. Lisaks A-Rühma lugudele tegi G-Enka plaadil mitu soololugu. A-Rühma plaadilt jõudis lugu "Palmisaar" Raadio 2 aastahiti valimisel kolmandaks. "Palmisaarele" filmiti video Indias ja "Tugitooligangsterile" Inglismaal. G-Enka koos DJ Paul Ojaga asutasid plaadifirma "Legendaarne Records". Selle plaadifirma all on oma tuntumad lood välja andnud näiteks Metsakutsu, s'Poom, Põhjamaade Hirm, Winny Puhh. A-Rühm soojendas 30. juulil 2007 Tallinna laululaval räpparit 50 Cent.

Genka on olnud aastal 2010 ka Tallinnfilmi juhataja ja hooajal 2011/2012 juhtis G-Enka TV3-s saadet "See pole lastesaade". G-Enka oli Raadio 2 peatoimetaja 2012–2013.

Kanal 2 pidu - Harry Kõrvits (Erlend Štaub)

Henry Kõrvitsa isa on tuntud muusik ja seriaalinäitleja Harry Kõrvits ning tema vanaisa oli helilooja ja muusikateadlane Harri Kõrvits. Tal on Maris Uusnaga kaks last.

Valmistasime Genkale hommikusöögiks roa Humalakoda restorani uuest menüüst, milleks oli sealehtpihv Serrano singi ja salveiga ning papardelled seeneraguus.

Maitsva kastme valmistamiseks läheb vaja:



200 gr papardelle munapastat

50gr porgandit

50 gr juursellerit

50 gr porrut

50 gr fennelit

10 väikest shampinjoni

200ml koort

Võid praadimiseks

6 suuremat salveilehte

Peotäis hakitud peterselli

Küüslauku ja parmesani oma meeldimise järgi



Kastme valmistamiseks lõika sjampinjonid pooleks jaol ja porru.

Aja pann kuumaks ja lisa pannile või ja seened. Pruunista seened ja lisa pisemaks tükeldatud porgand, seller, fenkol. Prae veel 3-4 minutit ja lisa koor ja porru. Lisa vastavalt oma maitsele parmesan, küüslauk, hakitud salvei ja petersell, sool ja pipar. Kastme paksenedes sega juurde pasta.







Sealehtpihv:

300 gr Sea sise- või välisfilee

2 viilu Serrano sinki

4 suuremat salvei lehte

Paneerimiseks riivsaia ja parmesani juustu, soola ja pipart

Praadimiseks oliiviõli ja võid



Lõika lihast 4 võrdset tükki ja tao need lihahaamriga võimalikult õhukeselt ristkujuliseks. Aseta ühe tüki peale viil sinki, 2 salvei lehte ja peale teine lihatükk. Paneeri riivsaia ja parmesani segus ja pane kuumale pannile oliiviõliga praadima. Prae mõlemalt poolt ca 3 minutit , enne ringi keeramist keera tuli keskmisele kuumusele ja lisa pannile tükk võid.

Vaata täpsemalt videost!

Hommikusöök staariga GENKA - Anu Saagim, Henry Kõrvits ja pruulikoja spetsialist Jaan (Jörgen Norkroos)

Uudistasime koos Genkaga ka Humalakoda restorani pruulikoda

Genka, sina oled ka õllemeister olnud?

Töötasin tõepoolest Saku Õlletehases kuus aastat, aga olin seal turunduse peal ja sel ajal need brändid, mis minu all olid olid ikka Eesti kõige müüdumad. Tegin head tööd. Kui ma Sakust ära tulin, siis hakkaski Eestis pead tõstma käsitööõllede buum. Ja siis mul käis ka endal korra peast läbi, et äkki peaks oma piskiese käsitööõlle valmistamise töökoja tegema, aga samas tundus see ikkagi tollal meeletult suur ettevõtmine ja ma otsustasin hoopis, et lähen reisin hoopis natukene mööda maailma ringi. Ja oligi väga tore, sest kõik läks nii nagu minema pidigi. Absoluutselt ei kahetse.

Aga ühel päeval, kui oled juba vana halli habemega mees ja kõik põnevad asjad elus juba kogetud, kas siis võiksid ehk oma pruulikoja ja endanimelise õlle tootmise peale mõelda?

Miks mitte. Ma pole kunagi ühtegi head ideed maha matnud. Mul on ilgelt palju häid ideesid, aga ma olen eluaeg see mees olnud, kes mõtleb ideed välja ja teised teevad ära. Kuna ma õllepruulimisest miskit ikkagi tean, rohkem kui Eesti keskmine inimene, siis why not! Turunduse poole pealt tahaksin öelda, et inimesed joovad ikkagi silmadega. Kui sul on äge turundus ja pudelil äge etikett, siis inimesed ostavad. Toon hea näite. Kui me Saku Heledal vahetasime etiketi ära, siis ma sain umbes 30 e-kirja ja väga palju pahaseid telefonikõnesid, et miks me õlle ära solkisime, kuigi me ei teinud õllega mitte midagi.

Aga kuidas sul on lood õlle joomisega? Artistidel läheb seda kõrist alla ikka meeletutes kogustes?

Ikka joome, jah. Jubedalt joome. Aga kui me täna esinema läheme, siis tahame lava taha ikka mõnusat käsitööõlut ja kui on midagi kohalikku pakkuda, siis tahame kindlasti ka seda proovida. Aga muidu oleme ikka vanad Saku Originaali pasakotid. Old school värk, pole midagi teha.