Ülemiste City linnaku arendaja Technopolis rajab Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Ääsi ja Valukoja tänava vahelisele 4,41 hektari suurusele alale seitse uut büroohoonet.

Lisaks on kavas piirkonda ehitada linnaväljak, park ning kaks uut parkimismaja. Uus linnak mahutab ligikaudu 6500 töötajat ning selle väljaehitamiseks kulub ligikaudu 10 aastat.

"Niinimetatud Lõõtsa 1 alale, mida täna katab suuremas osas linnaku põhjaparkla, on detailplaneeringu kohaselt võimalik ehitada seitse uut büroohoonet kogupinnaga 71 600 ruutmeetrit ja kaks 500-kohalist parkimismaja. Mahulises mõttes on see peaaegu sama suur lisa, kui Technopolise praegune arendusala kokku," ütles Technopolis Ülemiste AS-i juhatuse esimees Gert Jostov.

"Kõne all oleva piirkonna väljaehitamiseks kulub hinnanguliselt 10 aastat, mis tähendab, et saame järgnevalt igal aastal alustada uue büroohoone kavandamisega," lisas Jostov.

"Arendustegevus jätkub etappide kaupa ning oleme juba alustatud esimese etapiga seitsmest, kus valmib Sepapaja tänav 1 uus büroohoone, mis on hetkel ehitusloa staadiumis. Hoonele on ideekavandi loonud KOKO arhitektid. Ja sellega koos on kavas ehitada uus parkimismaja," märkis Jostov. "Esimeses etapis tuleb siia veel suur linnaväljak koos lippude ja purskkaevudega, mis tähendab, et linnaku keskus nihkub järjest enam praeguse põhjaparkla ala suunas ning sellest saab uus keskne asukoht kogu Ülemiste City arengu mõttes."

Lõõtsa 1 piirkonna detailplaneeringu üks lähteülesandeid oli pakkuda välja lahendusi, mis tooksid linnakusse elu ja ühendaksid praegust linnaku väravapiirkonda paremini kõrval asuvate aladega nagu Ülemiste Keskuse ja tulevase Rail Balticu tugijaamaga.

"Ideekavandi kohaselt hakkavad kõik seitse uut büroohoonet olema omavahel ühendatud sisetänavaga, mille äärde tulevad kohvikud, kauplused ja ühistöötamise alad, mis võimaldavad interaktsiooni inimeste vahel ning neid on võimalik kasutada mitte ainult Ülemiste asukatel, vaid kõigil, kes linnakut külastavad," sõnas detailplaneeringu üks autoritest L Architects ltd partner Jari Lonka. "Hooned on omakorda ühendatud parkimismajadega ja ruum läheb üle lõunaküljes paiknevaks jalakäijate alaks ning pargiks, millest saab Ülemiste inimestele väga ilus ajaveetmise koht."

Lõõtsa 1 arendus muudab ka Ülemiste City autovabaks.

"Tänu linnakut läbiva Lõõtsa tänava mõlemasse otsa rajatavatele juurdepääsuteedele ja sinna kerkivatele parkimismajadele liiguvad autod Ülemiste City välisperimeetrile, mis omakorda annab juba õige pea võimaluse tekitada linnaku sisse autovaba tsoon," märkis Jostov. "Läbipääs jääb avatuks vaid ühistranspordile ja teenindavatele autodele. Teised saavad linnaku sees jalutada või kasutada elektrilisi transpordivahendeid – näiteks on meil praegu testimisel elektrilised tõukerattad, mida saab siin tulevikus loodetavasti rohkem näha."

Lisaks eelpool mainitud hoonetele on detailplaneeringu kohaselt võimalik rajada praeguse Lõõtsa tn 5 asuva büroohoone taha veel maja kaksikõde, kogupinnaga ligi 9850 ruutmeetrit.

Allikas: BNS

Loe lisaks: Technopolis ehitab Ülemistesse seitse uut büroohoonet