Päikesesüsteemist 11 valgusaasta kaugusel asub umbes Maa mõõtu planeet, mis tiirleb ümber vananeva punase kääbustähe. See omakorda annab lootust, et vast avastud taevakeha võiks olla elukõlbulik, teatas Euroopa lõunaobservatoorium (European Southern Observatory ehk ESO). Planeedi avastasid ESO teadlased, kes töötavad Tšiilis Atacama kõrbes paiknevas La Silla observatooriumis. Seal asub ainulaadne spektrograaf HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher). HARPS mõõdab muutusi tähtede liikumiskiiruses. Kui tähe ümber tiirleb planeet, mõjutab see oma gravitatsiooniga tähte. Liikumiskiiruse perioodiliste muutuste põhjal saab välja arvutada, milline planeet tähe lähedal asub. Uus taevakeha pöörleb Neitsi tähtkujus asuva tähe Ross 128 ümber ning seda tähistatakse nimega Ross 128 b. Ross 128 on punane kääbustäht, mille kandis 1926. aastal tähekataloogi USA astronoom Frank Elmore Ross. Punased kääbused on universumis kõige rohkem levinud tähed. Need on pisikesed ja üsna jahedad. Seetõttu pakuvad just nende ümber tiirlevad planeedid Maa-välise elu otsijatele kõige suuremat huvi.

Punane kääbus on ka Päikesest 4,2 valgusaasta kaugusel asuv Proxima Centauri. 2016. aasta augustis teatas ESO, et tolle tähe ümber tiirleb planeet Proxima b, mis asub tähest just sellisel kaugusel, et planeedi pinnal võiks leiduda vedelat vett.