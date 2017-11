Palju maitsvaid koostisosi, nagu teravili, mesi, pähklid, puuviljad ja šokolaad ning nende koostisosade edukalt tasakaalustatud kombinatsioon. Just sellised on CORNY ainulaadselt maitsvad batoonid!

Kui mõtiskled, mida päkapikk võiks sinu põnnile tuua või mis oleks jõuluvana kinkekotis esindatud, siis võiksid valida just CORNY batoonid. Tõsi, igasuguste šokolaadide valik on lai, kuid CORNY teeb eriliseks see, et ta on tervislikum alternatiiv klassikalisele piimašokolaadile. Põnevate maitsenüansside ja hea maitse osas ei jää aga kuidagi alla klassikalisele šokolaadile.

Et CORNY batoone veelgi ägedamas teha, saavad need ka veidi kujundust. Nii on enamikul batoonidel eriline glasuur või šokolaadikate, mis on peale kaetud erinevate mustritena. Maapähklitega CORNY batoonile puistatakse maitsvaid šokolaaditükikesi, et maitsekogemusele viimane lihv anda.

Samuti on CORNY batoonid ideaalses suuruses (Classic või BIG), et poetada need lapsele koolikotti või siis anda ekskursioonile minnes näksimiseks kaasa.

Ja vanematele endile, kes juhtuvad olema veganid – uudistoode Corny Oatpower kaerabatoon jõhvika-kõrvitsaseemnetega on ideaalne ka veganitele.

CORNY batoone leiad toidupoodidest. Lisainfot saad aga SIIT!