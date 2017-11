Oma kirjalikus ettekandes riigikogule märkis Madise, et kõik käsud, keelud ja piirangud peavad olema kooskõlas põhiseadusega. Reeglid peavad olema seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud, mõistlikult täidetavad ja täitmine kontrollitud. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei täida valimisreklaami reegleid enam oma eesmärki ja tekitavad tarbetut lisakoormust politseile. Samuti on osaliselt internetti, sh sotsiaalmeediasse, kolinud valimiskampaania muutnud mõne keelu järelevalve sisuliselt võimatuks.

Samuti soovitas Madise analüüsida võimalust, et riigieelarvest eraldist saavad erakonnad peaksid edaspidi avalikustama kulud, tulud ja varalised tehingud seadusega ettenähtud ulatuses reaalajas. Senine kvartaalne aruandlus on eriti problemaatiline riigikogu valimistel, sest need toimuvad napilt enne esimese kvartali lõppu. See jätab valijad teadmatusse kõige olulisemal ajal. Aruandluse lihtsustamiseks on võimalik luua eraldi infotehnoloogiline lahendus.