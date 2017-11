Eile õhtul avati Juhan Kuusi Dokfoto keskuses fotonäitus “Iseleiutatud inimesed. Pungi nägu Nõukogude Eestis.” Kuraatoriteks on Kristel Laur ja Toomas Järvet.

“Iseleiutatud inimesed. Pungi nägu Nõukogude Eestis” keskendub Arno Saare, Urmas Lange ja Väino Meresmaa fotode näol punkarite üksik- ja grupiportreedele, et anda publikule võimalus vaadata tolleaegsetele mässajatele ja vabadele hingedele n-ö silma. Kui senine pungikäsitlus on publitseeritud fotode ja üksikute näituste kaudu esile toonud eelkõige pungiliikumisega tihedalt seotud kontserttegevust ja peokultuuri ning rahutuste kajastamist, siis käesolev näitus annab võimaluse süveneda punkarite maailma intiimsemas ja vahetumas võtmes.

“Üks punkar on öelnud, et punk on nagu herpes, mis aeg-ajalt välja lööb. Aga herpes on nakkav, olge siis näitusel ettevaatlikud, mine tea, mis külge hakkab või välja lööb!” vihjab näituse üks kuraatoritest Kristel Laur võimalikele fotode kõrvalmõjudele.

Punkkultuur ja selle esiletõus Nõukogude Eestis andis kohalikele fotograafidele võimaluse jäädvustada midagi, mis eristus hallist peavoolust ning pakkus tänu punkarite valdavalt ekstravagantsele välimusele visuaalselt intrigeerivat materjali. Lisaks inspireerivale välimusele paelus fotograafe ka kassi-hiire mäng julgeolekutöötajatega. Punkarite mässumeelsus ja kehtiva riigikorra vastasus oli ka põhjuseks, miks miilits ja KGB punkareid ahistas ning keelas nende kontserte ja kogunemisi. See aga omakorda muutis pungi subkultuuri julgemate ja adrenaliinijanulisemate fotograafide tõmbenumbriks.