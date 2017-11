Odavpoodide Alko1000 omanik Einar Visnapuu ei mõista, miks peaks toit poodides kallimaks minema.

"Ma ei saa öelda, et maailmas oleks toidukauba hinnad tõusnud, pigem on need languses. Kusjuures me ei too halbu tooteid või selliseid, millel kohe saabub “parim enne”," kommenteeris ta intervjuus Maalehele.

"Suurem osa kaupmehi petab oma kliente röögatult. Väliskettidel on sellest muidugi ükskõik," ütles Visnapuu ja lisas, et tema kaupluste marginaal on mõistlik ja lisaks tuuakse hästi palju kaupu ise sisse.

Refereeritud artikli täisteksti loe Maalehest.