Oma vererõhuaparaat peaks olema kodus kõigil, kel on kõrge vererõhk või esinevad sagedased vererõhu kõikumised. Kõrge vererõhu püsimise korral kahjustuvad süda ja veresooned, seetõttu on oluline oma vererõhku regulaarselt kontrollida. Uued Soehnle vererõhuaparaadid võimaldavad määrata süstoolset ja diastoolset vererõhku ja pulsisagedust õlavarrelt või käsivarrelt.

Mis on süstoolne ja diastoolne vererõhk? Kui südame vatsakesed tõmbuvad vere südamest väljapumpamiseks kokku, tõuseb vererõhk tsükli kõrgeimale tasemele, nn süstoolse väärtuseni. Kui südame vatsakesed lõtvuvad, langeb vererõhk tsükli kõige madalamale tasemele. See on diastoolne vererõhk.

Tänu universaalsele mansetile sobivad Soehnle vererõhuaparaadid kõigile. Vererõhuaparaadid vastavad EL direktiividele ja on kontrollitud.

Meeles tuleks pidada, et õigeid tulemusi võivad mõjutada mitmed tegurid, seetõttu tasub jälgida, et mõõtmise ajal oleksid täidetud järgnevad tingimused:

· Ei tohi mõõta vähemalt 1 tunni jooksul peale söömist või joomist

· Vahetult peale tee või kohvi joomist või suitsetamist

· 20 minuti jooksul peale vanni võtmist

· Mõõtmise ajal kõnelemise või sõrmede liigutamise korral

· Väga külmas keskkonnas

· Tugeva urineerimisvajaduse korral

· Lõdvestuda enne vererõhu mõõtmist 5 minutit.

· Oodata kahe mõõtmiskorra vahel vähemalt 3 minutit. Nii saab vereringe käes normaliseeruda.

· Selleks, et erinevaid mõõtmistingimusi saaks arvestatavalt võrrelda, peaks alati vererõhku mõõtma samas situatsioonis. Näiteks mõõta vererõhku iga päev ligikaudu samal ajal ning hoida õlavart arsti poolt ettenäidatud asendis.

Seega, suurepärane kingitus oma lähedastele on uus Soehnle Systo Monitor 300.

Digitaalne vererõhumõõtja on mõeldud arteriaalse vererõhu mõõtmiseks ja jälgimiseks õlavarrelt (mõõdab süstoolset ja diastoolset vererõhku ning pulsisagedust). Kaasas on elastne mansett suurusega 22-42cm, mis on individuaalselt reguleeritav. Aparaadile saab määrata kaks kasutajat ja mõlemale 60 mälukohta, mis võimaldab järgida vererõhu arengut pika aja jooksul. Liikumise sensor tuvastab ja hoiatab mõõtmise ajal ebakorrektsest käe liikumisest ning tagab tänu sellele ka täpsed mõõtmistulemused.

Lisaks on üks nii-öelda külalise koht, mis ei salvestu. See funktsioon lubab ka teistel seda seadet kasutada, ilma et need näitajad jäädavalt salvestuksid.

Mälu koos kuupäeva ja kellaajaga salvestub umbes kaheks kuuks.

Samuti on olemas mõõtmise keskmise arvutamine, mis annab selge vererõhu suundumuse. Aparaat avastab ka ebaregulaarse südamerütmi.

Rõhuklassifikaator vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni normidele kuvatakse ekraanil. Suure selgesti loetava 4,9x7,3cm LCD ekraaniga. Kaasas 4xAA patareid.

Tootevalik on saadaval ON24 e-poes, Tallinna ja Tartu Kaubamajas, Oscar kauplustes Pärnus ja Tartus. Peatselt saadaval ka OnOffis, Selveris, Coopis.