Kim Kardashian rääkis Ellen DeGenerese jutusaates viimaks sellest, et surrogaatema toob ilmale tema kolmanda lapse.

Tõsieluseriaali superstaar tunnistas, et nüüdne rasedus on paratamatult erinev. „Iseäranis seetõttu, et mul kõhtu ees ei ole." Seetõttu ei mõistvat ka pisipoeg Saint, et temast saab suur vend.

Kim Kardashian ja Kanye West korraldasid hiljuti uue beebi sünni auks spetsiaalse peo. See oli ka üks võimalus Saintile ja tema vanemale õele Northile uue maimukese tulekut teadvustada. Kuid North olevat kõik kingid lahti pakkinud ja öelnud: „Emme, beebiõde pole veel kohal. Ma pean kõik ta mänguasjad oma tuppa panema. Mängin nendega ja vaatan, et nad beebiõele sobiksid.""

Seega lobises Kim välja peatselt sündiva lapse soo. See ei jäänud märkamata ka Ellenile, kes nentis: „North on lelude katsetaja - ja sa just paljastasid, et tulekul on tüdruk!"