Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin (KE) ütles riigikogu ees riigieelarve teisel lugemisel, et tema arvates ei ole niinimetatud katuserahades midagi negatiivset, edastab ERRi uudisportaal.

"Ma ei arva, et selles katuserahas oleks midagi negatiivset. /.../ Ma tunnen uhkust selle üle, et järgmisel aastal ma annan krõbeda summa oma rahast, praktiliselt kogu summa, koduloomade varjupaigale, sest ma olen seal paar korda käinud ja see on võimatu, millises olukorras need kassid ja koerad seal elavad. Ja see kõik saab järgmisel aastal korda. Kui selleks on antud selline võimalus, siis ma tänan jumalat ja neid inimesi, kes veerand sajandit tagasi selle traditsiooni tekitasid," ütles Stalnuhhin.