Baltic Horizon Fund ostis 21,3 miljoni euro eest Läti pealinnas Riias asuva Vainodes 1 büroohoone.

Baltic Horizon Fund allkirjastas 14. novembril osade ostu-müügilepingu SIA Nule 4 ja SIA NM 2-ga, Vainodes 1 ja selle naaberkinnistu Telts 1 omandamiseks, teatas fondivalitseja Northern Horizon Capital AS börsile.

"On hea meel saada selline atraktiivne vara fondi rahavoo portfelli ning oleme rahul, et saame investeerida enamuse 2017. aasta teises kvartalis investoritelt kaasatud kapitalist. Antud ostulepingu allkirjastamiseni jõudmine võttis tavapärasest rohkem aega täiendava õigusliku ja maksu auditi protsessi tõttu, mis oli vajalik seoses jaanuarist 2018 Lätis jõustuvate maksumuudatustega," ütles fondijuht Tarmo Karotamm.

Lepingujärgne ostuhind on ligikaudu 21,3 miljonit eurot, mis teeb omandamise ligikaudseks tootluseks 7 protsenti. Tehingu lõpuleviimine on sõltuvuses tavapärastest eeltingimustest ning toimub eelduslikult detsembris.

Vainodes 1 büroohoone asub Daugava jõe vasakul kaldal, Riia peamise magistraali - Karla Ulmana puiestee ääres. Büroohoone kompleks on täielikult välja renditud ja asub 10-minutilise autosõidu kaugusel Riia kesklinnast.

Kompleks koosneb 2014. aastal valminud büroohoonest, mis on ühendatud väiksema rekonstrueeritud hoonega. Kogu väljarenditav pind on 8052 ruutmeetrit. Ankurrentnik JSC Latvian State Forests rendib ligikaudu 90 protsenti hoonest, lisaks on üürnikeks ka farmaatsiaettevõte Abbvie ja kohvik. Kinnistutele on kehtiva detailplaneeringu järgi kokku võimalus ehitada veel kuni 18 262 ruutmeetri ulatuses büroopinda ja parkimismaja.

Baltic Horizon Fund on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Baltic Horizon Fondi osakutega alustati Nasdaq Balti fondinimekirjas kauplemist 6. juulil 2016.

