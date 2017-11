Stuudio Sirenduse poolt pakutavad nukud toovad naeratuse suule nii sisustuselemendina kui lihtsalt mängides. On lihtsaid maatüdrukuid ja ägedaid linnapreilisid, armunud paare, koduhaldjaid, päkapikke, iseloomuga prouasid, teismelisi kutte, soliidseid meesterahvaid, ärimehi.

Kas tead, et kui lapsena valitakse nukk ise, siis täiskasvanuna valib nukk hoopis inimese? Seega on need ideaalseks ja südamlikuks kingituseks ka täiskasvanule!

See on uskumatu ja hämmastav seiklus, täis erinevaid karaktereid. "Õmblemise jooksul ühel hetkel hakkavad nukud elama oma elu ja hoopis nemad näitavad mulle, kelleks nad tahavad saada. Ma alistun rõõmuga ja olen nõus kas või ümber tegema või pisidetaile valmistama nii kaua, kuni nukk rahule jääb. Nii võib ühe nuku valmimine võtta päevi," jutustab Stuudio Sirendus nukkude käsitöömeister.

Nukud - ainulaadsed ja kordumatud - on 50 sentimeetrit pikad, oskavad hästi istuda ja vajadusel seista. Neid saab soovi korral ka riputada.

Nad on tugevalt täis topitud puuvillast vatti. Ja naisperel on... khmm… satsidega aluspesu.

Nukud toovad rõõmsa muige suhu sisustuselemendina, aga loomulikult saab nendega lihtsalt mängida. Nukkudel käes olevaid esemeid saab soovi korral kergelt ära võtta.

Nukkude hind algab 48 eurost.

Vaata täpsemalt SIIT või kodulehelt!