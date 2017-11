Tallinna linnaplaneerimise amet tegi Raua 22 asuvat miljööväärtuslikku hoonet lammutama asunud osaühingule Hestlandia ettekirjutise ehitis konserveerida ja korralduste täitmata jätmisel maksta 15 000 euro suurune sunniraha. Ettevõtte esindaja väitel lagunes hoone renoveerimisel ise, edastab ERRi uudisportaal.

Vastavalt ekspertiisile oli hoonet võimalik rekonstrueerida, sest kahjustused on lokaalsed ja nende ulatus polnud suur. Heaks peeti ka vundamendi ja keldriseinte seisukorda ning järeldati, et suuremat osa konstruktsioonidest on võimalik säilitada.

Septembri lõpus tuvastas aga linnaplaneerimise ameti esindaja kohapeal, et hoonet on asutud lammutama ning seintest on eemaldatud märksa enam kui viiendik, mida projekt lubas.