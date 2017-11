Apollo grupp käivitas uue produktsiooniettevõtte Apollo Film Productions, mida asus juhtima seni Apollo Kino turundusjuhina töötanud Tanel Tatter.



Tatteri sõnul on ta Apollo Kinos produktsioonitööd teinud turundusega paralleelselt algusest peale, ent nüüdseks on selle mahud võtnud täiesti uued mõõtmed ja vajavad eraldi pühendumist omaette üksusena. “Paljud projektid saavad kindlasti jätkuvalt sündima ühise pingutusena koos Apollo Kinoga,” selgitas Tatter, olles rahul, et saab nüüd ise täiel rinnal pühenduda ülikoolis õpitud audiovisuaalkunsti erialale.



Tatteri kinnitusel tihe töö juba käib – mitmed projektid on jõudnud või jõudmas publikuni ning juba praegu on valitud välja tugevad partnerid ja tehakse ettevalmistusi järgmisteks hooaegadeks. “Juba täna võin kindlalt öelda, et meie järgmine hooaeg saab olema erakordselt põnev ja ambitsioonikas. Kirsiks tordil saab olema täispikk animatsioon „Vanamees: hull lehm”,” märkis Tatter.



Apollo Film Productions OÜ juhatuses on lisaks Tanel Tatterile ka produtsent Veiko Esken ning Apollo grupi suuromanik Ivar Vendelin. Tatteri asemel asus Apollo Kino turundusjuhiks varem Omniva turundusjuhina töötanud Kristi Veskus.