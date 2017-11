Riigikogu opositsioonipoliitik Jaak Madison väitis, et raha eest saab riigikogust sobivaid seadusi tellida. Näiteks tõi ta 2015. aastal jõustunud ehitusseaduse.

"Kahtlemata on meil parlamendis inimesi, keda on üpriski odav üles osta," ütles Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE) kuuluv Madison sel nädalal Tallinna Televisiooni saates "Otse kümnesse".

"Just, nii see on. Tegelikult on niite kokku sidudes tegemist selge korruptsiooniga, mida peaks kiiremas korras kaitsepolitsei uurima," lisas Madison ERR-i täpsustavale küsimusele ehitusseaduse kohta kirjalikult vastates.