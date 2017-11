Abielu on elus väga oluline samm. Sellise liidu peaks sõlmima need, kes on valmis end teisele pühendama ja oma suhte nimel vaeva nägema. Kas sa peaksid ikka selle inimesega abielluma?

Abielu ei taga, et teie suhe jääb kestma, sest ükski paber ei hoia koos inimesi, kes ei ole valmis koos olema, vahendab Relationship Rules.

Lahutused pole meie ühiskonnad midagi erilist, vaid pigem igapäevased, mistõttu tasuks eriti hoolikalt valida seda, kellega altari ette astuda. Isegi, kui olete pikalt koos olnud, siis ei tähenda see seda, et olete koos olnud õige inimesega.