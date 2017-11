Kaliningradi loomaaias ründas hiljuti tiiger 44aastast talitajat Nadežda Srivastavat. Loom rappis naist ligi kümme minutit, kuid imekombel jäi Nadežda ellu.

Tänaseks on kolme lapse ema avaldanud, mida ta nende minutite jooksul mõtles, kirjutab Daily Mail. Kui 16aastane Taifun naist kaks nädalat tagasi ründas, arvas viimane, et sureb. Nadežda sõnul tundusid need minutid kui igavik. Ajal, mil tiiger teda ründas, mõtles talitaja oma emale ja lastele - kahele pojale ning tütrele, kes on kõigest 6aastane.

Kuid äkitselt tõmbus tiiger tagasi, kuna loomaaia külastajad hakkasid tema suunas esemeid viskama.

Hetkel viibib Nadežda, kelle abikaasa on arst, haiglavoodis. Ta tunnistas, et ilmselt pääses loom alale, kus ta ei tohtinud olla, seetõttu, et unustas lukustada puuri ukse. Naine püüdis esmalt loomaga rääkida. „Nägin esmalt, et loom on minust poole meetri kaugusel,“ rääkis Nadežda. „Ta lähenes mulle väga vaikselt. Ma ei osanud seda oodata ja ma polnud selleks valmistunud ning mul polnud aega reageerida ehk minema joosta.“

„Üritasin temaga esialgu kõnelda, ütlesin, et ta ära läheks ja mul minna laseks,“ Varsti taipas ta, et see oli viga. „Olin nagu unenäos, ega saanud tegelikult aru, mis toimub. Taifun lükkas mu maha. Ta ei hakanud urisema, ta polnud kuri, ta lihtsalt hammustas mind, närides mu kätt.“ Nadežda sõnul pakkus ta kiskjale kätt, et too ta kõri kalle ei tuleks. „Panin oma küünarnuki talle lõugade vahele, et ta ei puudutaks mu pead ega kaela. Kui tiiger oma haaret vähendas, tekkis mul lootus. Püüdsin eemale roomata, kuid taas oli ta kogu oma raskusega mul peal. Ma ei saanud aru, kas ta mängib või ei. Olin agoonias.“

Naise sõnul oli ta ähmaselt teadlik sellest, et tema võitust tiigriga jälgivad ka loomaaia külastajad. „Keegi hõikas mulle, et ma haaraksin toki, et tiigrile virutada. Kuid ma teadsin, et mitte ükski tokk poleks mind selle looma käest päästnud. Ma ei suutnud enam reageerida. Ma teadsin, et ei tohi oma jõudu ka rääkimisele kulutada.“

Naise sõnul oli ta käsi kohutavas seisundis ning see valutas kõvasti. „Hakkasin teda jalgadega tagasi lükkama, kuid siis lõi ta sellese oma hambad, rebides ära mu saapa.“ Seejärel pures tiiger naist seljast. Ühel hetkel soovis talitaja, et see piin lõpeks kiirelt. Kuid siis mõistis ta, et loom oli taandunud, kuna inimesed olid tiigri suunas viskama kive ja isegi pinke, laudu ning prügikaste. Tiigripuurist lahkus naine omal jalal.

Loomaaia juhatus süüdistab juhtunus Nadeždat. Veelgi enam - ta võib saada kas distsiplinaar - või koguni kirimaalsüüdistuse.

Tervisliku seisundi kohta ütleb õnnesärgis sündinud naine, et suudab vaevu kõndida. Murtud on tema ribid ja sõrmed ning tema kätes on suured haavad. Õnneks jäid kahjustamata tähtsad närvid.

Nadežda ei osanud hetkel veel öelda, millist ravi ta saama hakkab või milliseid operatsioone talle veel tehakse, kuid ühes on ta kindel - tema elu päästis ühe juhusliku loomaiakülastaja kiire mõtlemine.