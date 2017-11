Mis oleks parim jõulukingitus mehele? See on küsimus, mida igal aastal enne jõule endalt küsime. Kui otsid jõulukingitust mehele, vennale, isale, onule, pojale või sõbrale, siis raseerimistarvikute valdkond oleks kindlasti väga hea valik. Raseerimistarvikuid on meestele ammustest aegadest kingitud ning sellel on ka omad põhjused.

Miks on kvaliteetsed raseerimistarvikud hea kingitus mehele?

- Raseerimistarvikud on praktilised ja maskuliinsed kingitused. Ükski mees ei pettu.

- Raseerimisvahendeid kulub meestel väga palju. Alati on nendest puudus.

- Mehed on tüdinenud igavatest plastmassist raseerijatest. Elegantsed raseerimistarvikud on isikupärased ja kauakestvad.

- Kvaliteetsed raseerimistarvikud on heaks kingituseks nendele meestele, kellel on kõik olemas.

Mis oleks raseerimistarvikutest parim kingitus?

Raseerijad. Nooremad mehed raseerivad rohkem Mach3® ja Fusion™ tüüpi raseerijatega. Teadlikumale mehele sobib just klassikaline raseerija. Klassikalist raseerijat on läbi aegade peetud „stiilseks klassikuks“, mis suudab isegi raskemaid piirkondi ilma probleemideta raseerida. Paljude jaoks on klassikaline raseerija „par excellence“ ehk parim.

Raseerimispintslid. See on alati olnud raseerimise üheks sümboliks. Raseerimispintsli kõige suuremaks eeliseks on see, et vahu pealekandmisega pehmendatakse habemekarvu ning tõstetakse habemekarvad enne raseerimist nahapinnalt püsti, mis võimaldab neid lihtsamalt lõigata. Raseerimispintsel on mehele kingitus, mis tekitab elevust ning lausa kutsub raseerima.

Raseerimisseebid või raseerimiskreemid. Raseerimisseepe või raseerimiskreeme on vaja kreemja vahu tekitamiseks. Kreemjas vaht võimaldab raseerijal paremini libiseda, et saavutada parim raseerimistulemus.

Aftershave. Raseerimisjärgseid kreeme kasutatakse pärast raseerimist nahaärrituse ja naha kuivamise vältimiseks. Kvaliteetsete raseerimisjärgsete kreemide naturaalne koostis on nahasõbralik ja jätab naha meeldivalt värskeks.

Kinkekomplektid. Kõige lihtsam on mehele valida kingituseks komplekt, milles juba sisalduvad kõik vajalikud raseerimistarvikud. Kinkekomplektid on elegantsetes ja ilusates pakendites.

Tee mehele kingitus, mida ta tõesti tahab!

Kuninghabe internetipoest leiad suure valiku habemehooldustooteid, kingiideid ja palju muud põnevat: www.kuninghabe.ee