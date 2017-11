Kui sa polegi veel osa saanud laiast valikust efektiivsetest kliitorigeelidest või ejakulatsiooni pidurdavatest kreemidest meestele, siis nüüd on see võimalus!

Miks kasutada erutavat kliitorigeeli?

Erutavad kliitorigeelid naistele lisavad mõnusalt vürtsi sinu voodielule! Pole oluline, kas oled tulihingeline seikleja ja suur seksmänguasjade sõber või on see esimene toode, mille erootikapoest soetad – see meeldib sulle kindlasti!

Kliitorigeelid on loodusliku koostisega, äärmiselt efektiivsed ja põnevad ning seda nii üksinda mängides kui ka kaaslasega nautides.

Eros Butiik soovitab Prantsusmaal toodetud YESforLOV Sensations & Prowess Couples Elixir´i, mis mõjub naistele intensiivselt stimuleerivalt ja võimaldab meespartneril kauem vastu pidada. Vaata täpsemalt SIIT!

Suuremat valikut geele vaata SIIT!