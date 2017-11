Läbi aegade on mehed kasutanud eesnäärmemassaaži, et kasvatada oma seksuaalset võimekust, kogeda kuni 30% võimsamaid orgasme ja hoiduda eesnäärme põletikust või eesnäärmevähist.

Eesnäärme kontroll ei ole mugav ega meeldiv, kuid loomulikult veel hullem on, kui tekib eesnäärme vähk. 80% LELO uuringus osalenud naistest soovivad oma meestele pakkuda eesnäärmemassaaži, et seda ennetada. Tänapäeva tehnoloogia varustab sind seadmetega, millega koged enneolematuid naudinguid ja ennetad samaaegselt meeste hulgas enim levinud vähivormi. Eros Butiiki on jõudnud uus eesnäärmemassaažiseade, mis on senisest saledam ja uuenduslikult pöörleva peaga, imiteerimaks meditsiiniliselt täpset kogemust. Vaata täpsemalt SIIT!

Eros Butiik soovib kõnetada mehi oma tervisele (ja ka seksuaaltervisele) rohkem tähelepanu pöörama!

Kõiki eesnäärme stimulaatoreid vaata SIIT!