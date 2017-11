Äpiga täiskasvanute mängukompletid lisavad teie suhtesse korralikult särtsu ja põnevust!

Mis on vibraatori ja nutika vibraatori vahe?

Eros Butiigi kogemus klienditagasisisde põhjal näitab, et kui tavalisel vibraatoril on 8-16 eelnevalt programmeeritud vibratsiooni režiimi, siis kasutust leiab neist peamiselt üks. Ja kui see end ammendab, jäävad hinnalised mänguasjad tihtipeale kapinurka tolmu koguma. Kujutle nüüd, et saaksid ise oma lemmikrütmid sisse mängida või ühendada seade oma lemmikmuusikaga... ja sellega üks lõõgastav vann võtta (seadmed on 100% veekindlad ja taaslaetavad). Või kasutada pikkadel reisidel võimalust ühendada seade kaaslase omaga ja nautida üksteise puudutusi distantsilt. Just selleks on Eros Butiigil lai valik nutikaid intiimmänguasju, mis viivad läheduse täiesti uuele tasandile ja toovad külluslikult avastamisrõõmu igasse suhtesse. Lase nutikad täiskasvanute mänguasjad oma ellu ja naudi lähedust uutes mõõtmetes!

