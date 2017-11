Eilsel Euroopa Parlamendi istungil avaldas Yana Toom kahetsust, et tema kolleegid kasutasid Oktoobrirevolutsiooni 100. aastapäevale pühendatud arutelu Venemaa demoniseerimiseks.



Arutelu, mida algatas Rahvapartei fraktsioon ning mis kandis nimetust "1917. aasta totalitaarse bolševistliku revolutsiooni pärand“ andis Euroopa Parlamendi liikmetele võimaluse meenutada kõike: alates Stalini repressioonidest ja küüditamisest kuni liiduvabariikides toimunud venestamise ja Varssavi paktini välja. Seda kõike muidugi viitega kaasaegsele Venemaale.



Toom märkis oma sõnavõtus, et isegi Kreml otsustas sel aastal 1917. aasta sündmuste aastapäeva mitte tähistada. Vaatamata sellele, tõdes ta, otsustasid Euroopa Parlamendi liikmed kasutada saja aasta eest toimunud sündmusi ära ettekäändena Venemaa suhtes karmide avalduste tegemiseks.

"Oktoobrirevolutsioon on keeruline nähtus."



Toomi sõnul on Oktoobrirevolutsiooni näol tegemist palju keerulisema nähtusega, kui võiks järeldada plenaaristungil kõlanud sõnavõttudest. „EL ja Venemaa suhetes on niigi palju komplikatsioone."



"Kõik me siin saalis oleme poliitikud, ja poliitikud peavad tundma sõnade väärtust. Ja kui me ei kavatse ülehomme minna Venemaa vastu sõtta, siis peame jätma vähemalt mõningase ruumi võimaliku dialoogi taastamiseks. Kahjuks ei aita tänane arutelu selle eesmärgi saavutamisele kaasa," sõnas Euroopa Parlamendi liige lõpetuseks.