Kui otsid jõulukingitust armastatule ja kipud klišeedesse takerduma, siis Eros Butiigil on sulle varuks kelmikas lahendus!

Soetades endale uue ja ahvatleva "Viiekümne vabastatud varjundi" advendikalendri, garanteerid 10 päeva järjest seiklusrikkaid hetki, mida jagada partneriga. Sellest sensuaalsest komplektist paaridele leiad eksklusiivseid täiskasvanutemänguasju, mis raputavad su voodielu ja panevad mõtte vallatult lendama veel pikaks ajaks..

Kingi oma armastatule elamusterohke romantiline avastusretk, mis algab ja lõpeb linade vahel. Vaata SIIT!

See on "Viiekümne halli varjundi" ametlik sekslelude kollektsioon, mille on heaks kiitnud ka raamatute autor E. L. James.

Vaata kõiki 50 Shades of Grey tooteid SIIT!