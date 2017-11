Aastaga on köögivili kallinenud ligi 18%, piim, piimatooted ja munad 13% ning puuvili 11%, teatas statistikaamet.

„Tavapärane toidukorv on ikka kasvanud nii umbes 20–30 protsendi jagu, mitte kaheksa ja vähem protsenti,“ pole ametliku statistikaga nõus Tartumaal Nõo vallas elav pereema Jaanika Iljas.

„Ei tea, kust need arvud tulevad. Juba aastaid jälgime kilo ja liitri hindasid ning planeerime oma nädala ja kuu menüüd, kuid sellegipoolest ei toimu kokkuhoidu, et saaks tegelda ülejääva rahaga. See kaob ikka hiilides sinna toidukorvi.“

