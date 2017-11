"Rahandusministrina puutusin palju omavalitsuste liidritega kokku ja siis ma nendesse väga hästi ei suhtunud, sest nad muudkui käisid ja kurtsid, et raha on vähe," tunnistab Viimsi uus vallavanem, endine peaminister Siim Kallas.

"Sotsiaalvaldkond on koht, kus, nagu öeldakse, taganeda enam ei ole kusagile. Siin on vaesed inimesed, on puuetega inimesed, probleemidega inimesed. Omavalitsus peab kõigi nendega tegelema," mõistab ta nüüd oma uues ametis.

