„Rüütel olla ei ole Eestis kerge olnud, ei aastasadu ega -kümneid tagasi. Mõnigi tahtnuks Rüütli kõrvaldada – vähemasti võimult. Selle õnnestumisel oli aga pettunuid kordades rohkem. Eesti rahvas hindas Arnold Rüütlit teistest poliitikutest enam nii ülemnõukogu esimehe kui vabariigi presidendina.“ Nii seisab kirjas president Arnold Rüütli elu kajastava raamatu tutvustuses.

Nimelt valmis endisel ajakirjanikul ja praegusel riigikogu liikmel Peeter Ernitsal raamat „Viimane Rüütel“, mille kirjutamist ta alustas juba 2012. aastal. Raamat käsitleb aega Rüütli lapsepõlvest praeguseni. Veel raamatu tutvustusest: „Paljudel on temast oma lugu rääkida, ta on pikki aastaid elanud meie seas ja silme all ning seepärast tundub, et teame Rüütlist kõike. Aga kas ikka teame? Raamat avab tema eluga seotud sündmuste põhjusi ja tagamaid.“

“Rüütel on telg, kuid igal etapil saavad sõna paljud inimesed, kes olid sel ajal ta lähedal,” rääkis Ernits Maalehele oma raamatust. “Sõna saab suur osa Eesti poliitilisest eliidist, kodukülarahvas ja koolikaaslased.” Täna esitleb Ernits oma trükivärsket raamatut lugejatele.