Paavst tänas kalli kingituse eest, kuid teatas ka kohe, et paneb sõiduki oksjonile ning kasutab selle eest saadud raha heategevuseks, kirjutas Yle.

180 000 eurot maksev Lamborghini Huracán sai paavsti pühitsuse. Arvata on, et see tõstab auto hinda märkimisväärselt. Samas ei nimetanud Franciscus põhjust, miks talle kuni 341 kilomeetrit tunnis sõitev sportauto meele järele ei olnud.