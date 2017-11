45-aastane habras Sigrid kandis endas sünget minevikusaladust ja soovis vabaneda kunagise julma koduvägivalla jälgedest. Saate kirurgid, ilumeeskond, psühholoog ja Sigridi pere olid talle toeks mineviku selja taha jätmisel ja nüüd on Sigridi elu saanud täiesti uue hingamise! „Kui ma vaatan sind, siis sinu nägu, naeratus, silmad, figuur on muutunud ja mis kõige imelisem – ma näen, et oled sisemiselt ka muutunud,“ kommenteeris saatejuht Eve Kallaste. „Aitäh, Sigrid, et leidsid endas julguse rääkida meile oma lugu ja keerata oma elus uue lehekülje. Päris palju on neid inimesi, kellele oma käitumisega julgust annad!“ Evel jätkub tänusõnu ka muutumissaate arstidele. „Kulla arstid ja iluspetsialistid, võib tunduda, et teete vaid välist tööd, te teete hoopis väga suurt sisemist tööd inimestega!“ tänab saatejuht.

Üllatav on fakt, et umbes veerand ilukliinikute patsientidest vajab lisaks füüsilistele muutustele ka psühholoogilist tuge. Sigrid on eeskujuks paljudele koduvägivalla all kannatavatele inimestele, et ei tasu hetkekski oodata olukorra paremuse poole muutumist, vaid koheselt suhe lõpetada.