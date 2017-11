Neal kasutas endavalmistatud illegaalseid ning registreerimata tulirelvi ja tappis kokku viis inimest. Ta hukkus ise politseiniku kuuli läbi. Vigastatute arvu osas pole endiselt kindlat numbrit. Võimalik, et seetõttu, et mõnede inimeste vigastused olid kerged ja nad pääsesid kohe kodusele ravile. Erinevad allikad pakuvad vigastatute arvuks kaheksa kuni neliteist kannatanut.

Kohalik ajaleht The Sacramento Bee kirjeldab, et 43-aastane Kevin Janson Neal tulistas päev enne autoga Rancho Tehamasse sõitmist surnuks oma abikaasa. Naise mitme kuulihaavaga surnukeha leidsid politseinikud nende kodust põranda alt. Üks naine, kes tõenäoliselt tapeti järjekorras teisena, oli minevikus Neali vastu politseile kaebuse esitanud.

Kindel on see, et ükski laps surma ei saanud. Laste elud päästis kooli töötajaskonna kiire tegutsemine. Niipea kui väljast oli kuulda püssilaske, pandi kogu koolimaja lukku ja lapsed peitsid end ära. Ründaja sõitis autoga kooli värava maha ning tulistas läbi seinte ja akende. Ehkki üks laps sai kooli juures vigastada ning üks lapsevanem surma (pole teada, kas nad olid koolimajas sees või väljas), oleks tragöödia võinud kordades suurem olla. Neal üritas koolimajja sisse tungida, ent kui see ei õnnestunud, läks ta vihaselt autosse tagasi.