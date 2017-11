Nudipäine haiglasärgis laps – ei ole arugi saada, kas poiss või tüdruk – hiilib kohviku kööki ning hakkab seal silmade vilades friikartuleid näost sisse ajama. 12aastane Millie Bobby Brown ei pidanud näitlemagi. Netflixi megahiti „Veidrad asjad“ täht teab väga hästi, mis tähendab, kui soolikad pilli löövad.

Netflixi mulluse retropõneviku „Veidrad asjad“ (“Stranger Things“) lapstegelaste seast konkurentsitult põnevaim oli lühikeseks näksitud juuste ja üleloomulike võimetega tüdruk, kellest esialgu oli teada vaid tema numbrikujuline nimi – 11. Eleveni ehk Eli osatäitja Millie Bobby Brown sööstis meteoorina publiku teadvusse. Võtete algul vaid 147 sentimeetri pikkune tüdruk on sestsaadik tublisti pikkust visanud. „Veidrate asjade“ teise hooaja hiljutisel avapeol poseeris pügatud poisitari asemel enesekindel juuksepikendustega noor daam, seljas Calvin Kleini täiskasvanulik nahkkleit. 13aastane Millie on USA moemaja uus reklaaminägu, kuid teda on nähtud punavaibal ka Gucci, Kenzo ja Burberry rõivastes. Ta on Valges Majas kohtunud Barack Obamaga, kes on „Veidrate asjade“ fänn. Millie varandust hinnatakse umbkaudu viiele miljonile eurole. Milline kontrast võrreldes veel hiljutise ajaga, kui tüdruk ei võinud olla kindel, kas ta perel toiduraha jätkub.