Mullu hukkus Eestis liikluses 58 inimest, tuli võttis 39 inimelu ja vesi uppunutena 46. Aga ainuüksi alajahtumine tõi kaasa 69 inimese surma, neist pooled pensioniealised.

Suure villa heledate seinte kõrval laiutab porilomp. Maja on nii uus, et aedagi pole ja ümberringi laiub songermaa. Suured tumedad ja tühjad aknad reedavad, et seal ei ela veel kedagi. Maja kõrval lombis on kaks kilekotti, mõlemast on porri pudenenud toiduaineid ja maiustusi. Mitu jõulupiltidega kommipakki lebab vees, jääkirmetis ümber. Ja selle kõige keskel lamab kangestunult vana naine.