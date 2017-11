„Olen kogu elu inetu olnud. Kui saan aasta aega seksikas olla, haaran võimalusest kinni!“ ütles USA kantrilaulja Blake Shelton (41) ajakirjalt People maailma seksikaima mehe tiitlit pälvides.

Blake Shelton pani väga imeks, kui ajakiri People temaga ühendust võttis ja teatas, et just tema on kuulutatud 2017. aasta seksikaimaks meheks. Varasemate tiitlivõitjate hulka kuuluvad filmistaarid Dwayne 'The Rock' Johnson, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp, Harrison Ford, Ryan Reynolds ja vutiäss David Beckham. Mis mõtted Sheltonil peast läbi käisid? „Et teil seal People'is vist hakkavad inimesed otsa saama!“ vahendab ajakiri kantrikuulsuse sõnu. „Nüüd siis on sõelale jäänud mees, kes on lihtsalt mõnevõrra sümmeetrilise näoga.“

Ka sotsiaalmeedias tõsteti People'i tänavuse valiku peale lärmi. „Blake Shelton on People'i seksikaim mees, sest paistab, et Idris Elba, Chris Evans ja Jason Momoa kukkusid kõik täna öösel üle meie planeedi serva,“ õelutses üks Twitteri kasutaja. Teised avaldasid arvamust, et tiitli võinuks saada näiteks filmi „Kuningas Arthur: Mõõga legend“ täht Charlie Hunnam või mustanahaline „Kuuvalguse“ näitleja Trevante Rhodes.