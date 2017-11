Kui teil on peres või suguvõsas väikseid lapsi, siis on ideaalne aeg alustada oma traditsioonidega. Valge kuusevaip ja värvid, et kogu perega vaibale mälestuseks kõigi käejäljed jätta!

Igaks aastaks on eripärane ja südamlik vaip, mida kuuse all kasutada. Iga uus põlvkond saab aga jooksvalt oma käejäljed lisada. Samas jääb ka mälestus ühistest jõuludest ja lähedastest, kes ehk siit ilmast lahkunud.