Brüsseli tänavatele kogunesid sajad noored. Väidetavalt kutsus noored Snapchati vahendusel välja prantsuse räppar ja koomik esinejanimega Vargasss 92. Rahvas kogunes Monnaie väljakule ning olukord väljus kontrolli alt. Belgia prantsusekeelne ringhääling RTBF vahendab, et koomiku kavatsus ei olnud massihüsteeriat tekitada.

Vargasss 92 palus Brüsseli fännidel kella 16ks väljakule tulla. Seal astus ta ka ise rahva ette. Esialgu oli tuju üleval ja rahvas rõõmus, kuid õhtuks olid väljakule kogunenud noored hakanud märatsema ja politseil tuli sekkuda.

Enne kohtumist palus mees Snapchati vahendusel fännidel rahulikuks jääda ja mitte teha mingeid rumalusi või pahandusi. „Ma ei taha mingit mäsu, pärast olen ju mina see, kes süüdi jääb. Mina tahan teile lihtsalt heameelt teha,“ ütles ta.

Räppar on praegustel andmetel ise vahi all ning olukord rahunes mõne tunniga.

Massa jongeren dat begint te #rellen tegen 10 #politie agenten. 🙄 Paar relschoppers pepperspray in hun gezicht gekregen. Maar geen politie versterking, zelfs aftocht. Only in #brussels #fail #PSmaffia #muntplein @zpz_polbru @vrtnws @VTMNIEUWS @federalepolitie pic.twitter.com/QKwoyNjC6n