Brüsseli tänavatele on kogunenud sajad noored. Väidetavalt kutsus noored Snapchati vahendusel välja räppar ja koomik esinejanimega Vargasss 92. Rahvas kogunes Monnaie väljakule ning olukord väljus kontrolli alt. Belgia prantsusekeelne ringhääling RTBF vahendab, et koomiku kavatsus ei olnud massihüsteeriat tekitada.

Massa jongeren dat begint te #rellen tegen 10 #politie agenten. 🙄 Paar relschoppers pepperspray in hun gezicht gekregen. Maar geen politie versterking, zelfs aftocht. Only in #brussels #fail #PSmaffia #muntplein @zpz_polbru @vrtnws @VTMNIEUWS @federalepolitie pic.twitter.com/QKwoyNjC6n