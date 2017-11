Tennisist Kaia Kanepi ootamatult avameelne elulooraamat „Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel“ on viimasel ajal tekitanud kõvasti kõneainet. Kanepi rääkis tänases „Ringvaates“ Grete Lõbule, et ei kahetse midagi, mis raamatusse kirja on pandud.

Kaia Kanepi pole varasemalt oma eraelu kuigi avameelselt laiemale publikule jaganud. Miks otsustas ta seda teha nüüd? „Raamatu kirjutamise mõte oli mul juba tükk aega, eelmine aasta sai see protsess alguse. Aus tahtsin olla just seepärast, et ajakirjandusele olen paljud asjad rääkimata jätnud. Ilmselt seepärast, kuidas ajakirjandus mind lapsepõlves kohtles. Ma lihtsalt ei taha rääkida kõigest,“ sõnas Kanepi, viidates meedia intensiivsele tähelepanule neis ka neis olukordades, mil tal karjääris kõik kuigi hästi ei sujunud. Ometi arvab Kaia nüüd, et rasked situatsioonid ning avalik tähelepanu on teda inimesena tugevamaks teinud.

Kanepi on raamatus välja toonud ka mitmeid nimesid. Mida need inimesed praegu ütlevad? „Mitte keegi sealt ei ole mulle mitte midagi praegu öelnud,“ tunnistas ta. Küsimusele, kas ta kardab, et keegi peab raamatus toodud väljaütlemisi liialt ausateks, vastas Kanepi: „Ei, ma ei karda. Aga ma ootan küll mingit tagasisidet.“

Kaia räägib raamatus ausalt ja avameelselt ka teda painanud söömishäiretest. „Ma kindlasti pole ainus, kel see probleem on. Ma ei taha, et teised oleksid üksi selle teemaga. Seda pole vaja häbeneda,“ vastas Kanepi küsimusele, miks ta otsustas sellest teemast avalikult rääkida.

„Ma ei kahetse mitte midagi, mis seal raamatus kirjas on. See on olnud siiamaani minu elu, minu kogemused, minu õppetunnid. Mina tahtsin, et see raamat oleks õpetlik ka teistele. Just noortele ja nende vanematele. Ehk jäävad mingisugused vead tegemata, mis mina tegin,“ sõnas ta.