Alligaatorid olid põlisameeriklaste folklooris inimeste vaenlased, kurja vaimu kehastused. Valge mees avastas, et alligaatori nahast saab teha häid saapaid ja nii oli 1967. aastaks vee-eluka populatsioon pea olematu. Siis loodi Florida osariigis ranged seadused, et alligaatoreid kaitsta. Kuid on nagu ikka, on neid, kes sellistest seadustest lugu ei pea, kirjutab NationalGeographic.com.

Et alligaatorit vabas looduses küttida, peab jahimehel olema spetsiaalne luba ja jahti tohib pidada vaid teatud aastaajal. Iga tapetud loom peab saama nõuetekohaselt märgistatud. Numbrid, mis surnud alligaatori saba külge kinnitatakse, on olulised ka restoranidele või nahaparkalitele, kes saavad kinnituse, et kaup on legaalsel teel hangitud.

Jah, alligaatoriliha on tõepoolest ka söödav. Cajun-köögis, mis on omane Louisiana osariigile, kuid on üsna populaarne ka Floridas, Texases ja teistes lõunaosariikides, põhja pool pisut vähem, on alligaator täitsa tavaline ning üldse mitte eksootiline liha. Alligaatori kohta kehtib vana habemega nali „maitseb nagu kana“.