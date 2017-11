Põhja-Korea riigimeedia vahutab vihast: USA president on ühes järjekordses Twitteri-säutsus solvanud riigi juhti Kim Jong-uni. Samuti nimetas Trump oma visiidil Lõuna-Koreasse Kimi režiimi julmaks diktatuuriks.

The Guardian vahendab, et kinnise riigi ajaleht mõistis sellise sõnakasutuse tõsiselt hukka. Kas lausa hukkamisele?

„Miks peaks Kim Jong-un mind solvama ja mind „vanaks“ sõimama, kui mina ei kutsuks teda IIALGI „lühikeseks ja paksuks“?“ imestas USA riigipea Twitteris. „Mis seal ikka, ma üritan nii väga tema sõber olla - äkki ükspäev läheb õnneks!“

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!