President Kersti Kaljulaid kohtus täna Addis Ababas Etioopia presidendi Mulatu Teshome Wirtuga. Riigipeade arutelu keskendus Euroopa Liidu ja Aafrika suhetele, e-valitsemise võimalustele ning tööle ÜRO Julgeolekunõukogus.

„E-valitsemine ja digitaalsete ühiskondade ülesehitamine on teema, kus meie kogemus pakub Aafrika riikidele suurt huvi. Meil on kogemused ning neil nii vajadus kui valmisolek seda kasutada,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist Etioopia kolleegiga ning avaldas lootust, et meie ettepanek aidata Etioopiasse Aafrika Liidu juurde luua e-valitsemise koolituskeskus saab peagi teoks. „Ühelt poolt on küsimus tehnoloogia laiemas levikus ja e-teenuste loomises, aga neist kahest ei piisa, need teadmised on vaja viia ka inimesteni. Ning lisaks tasub neis riikides, kes uute tehnoloogiate kasutuselevõttu tõsiselt panustavad, mõelda, kuidas kohendada ka oma seadusandlust nii, et see arenguid soosiks,“ lisas president Kaljulaid.

Vabariigi Presidendi sõnul on Eesti koostöö Aafrika riikidega seni olnud üsna tagasihoidlik. „Me oleme 26 aastaga jõudnud sellisele arengutasemele, et peame mõtlema ka, kuidas avardada oma välispoliitilist horisonti. Meil on teadmisi ja oskuseid, aga ka võimekust ja huvi mõelda märksa laiemalt, kui vaid mõnesaja kilomeetri raadiuses ümber Tallinna. Ka meie ettevõtete huvi tegutseda Aafrikas on järjest suurem. Nii nagu me oleme ÜRO missioonidel panustanud julgeolekusse juba üle 20 aasta, peame me ka rahvusvahelisel areenil muudes teemades aktiivsemalt kaasa rääkima,“ sõnas president Kaljulaid pärast kohtumist.