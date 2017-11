Tänasest hakkab ilmuma sari, kus loetleme sada sündmust, mis on aegade jooksul Eestit mõjutanud. Kuigi sellistele sündmustele tähtsuse määramine ja nende ritta seadmine on loomulikult subjektiivne, annab Õhtulehe edetabel loodetavasti Eestist ja Eestit puudutanust huvitava ülevaate.

Ligi 10-tunnise maratonistungi käigus vahetas ülemnõukogu välja valitsusjuhi (Bruno Sauli asemel kinnitati Ministrite nõukogu esimeheks Indrek Toome) ning võttis vastu suveräänusdeklaratsiooni ja seda kinnitavad otsused. Nii otsustati, et Eestis vastu võetud seadused on ülimuslikud Moskvas kehtestatud seaduste suhtes ja Moskvas kehtestatud seadused hakkavad Eestis kehtima alles pärast ülemnõukogu vastavat otsust. Samuti võttis Eesti ülemnõukogu endale õiguse peatada NSV Liidu seaduste kehtimist või määrata kindlaks, mis ulatuses need Eestis kehtida võivad.