Eestimaalaste pikad sügisõhtud on tegevustega ilusti sisustatud. Kõigepealt peab kirjutama uue tulumaksuvaba miinimumi avalduse, et meie väikese hõimu suured juhid saaksid endale valge inimese väärilise palga hääletada. Mõistagi saad sa kallis hõimuveli väga hästi aru, et banaanid on tänapäeval kallid ja sinu üle 900 netotugriku ulatuva kuupalga tiibu peab kärpima.

Avaldus käbedalt esitatud, lippad sa veel korra läbi PPA piirkondlikust keskusest. Kuna meie väikesel riigil on ID-kaartidega suured jamad, siis mõistad sa ja ei tee etteheiteid, kui sa ei saa tellitud banaanikoorma eest tasuda. Ja kui sulle laekub lõpuks kiri, milles selgitatakse, et Maci kasutajatel tekib kahjuks pärast kauguuendamist probleem ID-kaardiga e-teenuste kasutamisel ja et uus lahendus kasutaja jaoks on loomisel, siis läheb meel veelgi rõõmsamaks.

Väikese hõimu vanemad liikmed mäletavad veel hästi suure hõimu innustavat loosungit: Jõuame Aafrikale järgi ja paneme mööda! Meie hõimujuht kohtus oma Etioopia visiidil Aafrika Liidu kaubanduse ja tööstuse voliniku Albert Muchangaga. Signaal meie tumedanahalistele vendadele oli, et Aafrika võiks digimaailmas Euroopast mööda minna. Maarahvas kuuleb rõõmuga, et meie juhi sõnul pole ID-kaartide kriis halba mainet jätnud.

Kahju ainult, et elektriarvet ID-kaardita tasuda ei saa. Ülimalt austatud hõimujuhid, palun suurendage paroolikaardi limiiti! Aafrikas on soe, meil siin Eestis on külm ja arved on suured.