Üleujutuses on mitu inimest ka surma saanud. Erinevad väljaanded pakuvad hukkunute arvuks seitse kuni neliteist, kuid tõusva vee tõttu on päästjatel paljudesse kodudesse raske pääseda. BBC vahendab, et enamik ohvreid on eakad inimesed, kes kodust põgenema ei pääsenud.

Mandra linnapea Yianna Krikouki kirjeldab Kreeka ringhäälingule, et üleujutus on lausa piibellikes mõõtmetes: „Kõik on läinud... See katastroof on nagu Piiblist.“ Kreekas on tugevad vihmahood kestnud juba üle nädala. Piirkonna koolid on suletud ning päästetöid pole paiguti enam võimalik teostada. Mandra bussijaam on üleujutustes hävinud.

Mudane ikoon, mis üleujutatud majast leiti. (AFP / Scanpix)