„„Goodbye to Yesterday“ on tänini hea lugu. Klassikaline näide sellest, et Eurovisionil võib hästi minna ka lauludel, mis pole ainult välk, pauk ja tissid (kuigi noh, eks Bornil ole neid ka),“ kiidab üks Õhtulehe žürii liige „Eesti laulu“ üle-eelmise aasta võiduduetti Stig Rästat ja Elina Borni. Just nende esituses kõlanud pala „Goodbye to Yesterday“ väärib Õhtulehe hinnangul „Eesti laulu“ parima võiduloo tiitlit.

Kuna tuleval aastal toimub „Eesti laul“ juba kümnendat korda, pani Õhtuleht senised võidumehed ja -naised konkursi juubeli puhul ritta. 12-liikmeline žürii andis punkte nii nagu Eurovisionil: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ainult et ühe punktiga polnud kedagi hinnata, sest laule on liiga vähe. Lugu võis saada kõige rohkem 132 punkti ja kõige vähem 22 punkti. Õhtulehe toimetusele vähim meeldinud lugu sai siiski miinimumist rohkem, lemmiklugu aga maksimumist kõvasti vähem punkte.