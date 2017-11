Miks tuli rahandusminister Toomas Tõniste alkoholi aktsiisitõusu ärajätmise ideega lagedale just nüüd ja mitte varem, võib osalt seletada tõsiasjaga, et see, mis tavainimesele nähtav juba ammu, kajastub nüüd ka numbrites, mida rahandusministril on võimatu ignoreerida: kuni 56 miljonit eurot saamata jäänud aktsiisitulu sel aastal, nagu prognoosib konjuktuuriinstituut, ei löö mitte ainult riigieelarvesse suurt auku, vaid paljastab ministeeriumi ja valitsuse ulatusliku valearvestuse. Eestlane mitte ei joo märkimisväärselt vähem, vaid suur janu ajab teda hoopis Lätti.

Kui tõsimeelne Tõniste oma kavatsustes on, selgub aga koalitsioonipartnerite reaktsioonidest. Eesti tänase alkoholipoliitika peaarhitekt sotside esimees Jevgeni Ossinovski peab ettepanekut pigem uitmõtteks, sest valitsuskabineti tasemel seda arutatud pole. Veelgi resoluutsem on keskerakondlik majandusminister Kadri Simson: aktsiisitõusu ära jätta ei saa. Häid valikuid tõesti enam pole: kust leida kiirkorras kate 40 miljonile, kui riigieelarve menetlemine on juba täies hoos? Vägisi jääb mulje, et avalduse peamine mõte on näidata, et Tõniste ise ja koduerakond IRL on aktsiisitõusude vastu sõdivate ettevõtjate poolel, kuigi teatakse väga hästi, et poliitiliselt on nende käed seotud. Võib vaid loota, et ettevõtjatega ei leitud üksmeelt pereäri kaitsmise pinnalt.

Ometi on Tõniste selle ettepanekuga iseenesest õigel teel. On ju aktsiisitõusude laiem mõju Eesti majandusele eeldatavasti palju suurem, kui Lätti voolavad maksumiljonid. Ohumärgiks on nii uksi sulgevad külapoed kui ka Soomest siia saabuvate turistide (kes ei jätnud raha sugugi mitte ainult alkoholipoodidesse) hulga vähenemine pea kümnendiku võrra. Kas mõjuanalüüs ei näinud neid arenguid ette või jäeti see üldse tegemata?

Kui eesmärgiks on aga erakonnale punktivõidu noppimine, on seegi plaan lühinägelik. Presidendi majandusnõunikul Heido Vitsuril on õigus, kui ta ütleb, et valitsus peab tõsiselt kaaluma, kas rohkem kahju on sellest, et aktsiisimaks läheb Lätti või sellest, kui valitsus on hüplev. Teisalt on maksutõusude ära jätmist valitsustele alati andeks antud. Arvatavasti antaks ka juba toimunud tõusude tagasipööramist.